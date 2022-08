Genova – Ancora emergenza cinghiali, nella notte, per passeggiate di famigliole di ungulati per le strade cittadine.

Il servizio di allerta GenovAlert ha segnalato a più riprese, su informazione della polizia locale che è via via intervenuta a garanzia della sicurezza dei Cittadini, in corso Italia, sul lungomare cittadino, in via Ardoino a Sampierdarena, in via delle Genziane a Quarto e in via Domenico Chiodo a Castelletto.

La polizia stradale ha segnalato la presenza delle famigliole a spasso per evitare incidenti come quello avvenuto a Sampierdarena, con un motociclista ferito in modo grave dopo l’impatto con un cinghiale.