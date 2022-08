Genova – Aiuole che sembrano “arate”, pozze di acqua e fango e una famigliola di cinghiali che grufola felice, banchettando con larve e radici.

Brutta sorpresa per i residenti di via Piave, ad Albaro, che questa mattina hanno trovato mamma cinghiale e tre cuccioli che cercavano cibo, tranquillamente, scavando e ribaltando il terreno delle aiole proprio davanti all’ingresso del supermercato Esselunga.

Gli animali hanno devastato le aiuole, riuscendo a scavare il terreno, strappando zolle di terra ed erba e trasformando l’irrigazione mattutina nell’occasione per creare vere e proprie vasche di fango in cui rotolarsi in cerca di refrigerio e sollievo da caldo e parassiti (che restano nelle aiole).

La scena non è sfuggita ai residenti che hanno realizzato video e foto poi pubblicate sui social.

L’emergenza cinghiali è sempre più critica nel capoluogo ligure dove la polizia locale è costretta a interventi ripetuti, specie di notte, per sorvegliare branchi che camminano per strada come se nulla fosse, ribaltano cassonetti per cercare cibo o scavano nelle aiuole alla ricerca di succulenti vermetti.

In molti fanno notare che i cinghiali appaiono spesso pieni di zecche e parassiti di diverso genere e che il loro rotolarsi a terra serve loro per liberarsene, con il risultato che i parassiti restano tra l’erba, pronti ad attaccare cagnolini e persino bambini.