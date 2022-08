Genova – Incidente mortale, nella notte, tra Voltri e Vesima. Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita nell’impatto avvenuto per cause ancora da accertare tra un’auto e un Tir che viaggiavano in via Rubens, sul lungomare.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte e sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare e il personale del 118 non ha potuto far nulla per lui.

I vigili del fuoco di Multedo hanno estratto il ragazzo dalle lamiere contorte dell’auto e lo hanno affidato ai soccorritori.

In corso l’accertamento della dinamica dell’incidente e delle responsabilità.

Via Rubes è stata riaperta solo dopo alcune ore per consentire le operazioni di bonifica.