Genova – Un giovane di ventuno anni è finito in manette dopo aver aggredito la sua compagna, colpendola al volto e provocandole 25 giorni di prognosi.

I carabinieri sono intervenuti presso l’appartamento dei giovani, chiamati proprio per sedare la lite.

Al loro arrivo, i militari hanno visto la donna con alcune lesioni al volto e sono stati aggrediti dall’uomo, che li ha spintonati prima di essere arrestato.

Successivamente il ventunenne è stato condotto presso le camere di sicurezza del comando provinciale dove attenderà il processo per direttissima.

Dovrà rispondere dell’accusa di lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale.