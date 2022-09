Genova – Nella giornata di ieri la Polizia ha arrestato due fratelli con l’accusa di spaccio. Durante un normale controllo in via Gramsci, gli agenti hanno notato un giovane ragazzo che sembrava piuttosto agitato al loro passaggio. Dopo aver deciso di perquisirlo, il ventitreenne è stato trovato in possesso di 45 grammi di cannabis e circa 40 euro di banconote in piccolo taglio.

Le forze dell’ordine hanno quindi decido di controllare anche la sua abitazione di residenza, in via Jori nel quartiere di Certosa, dove sono stati ritrovati altri 50 grammi della sostanza stupefacente. Gli agenti hanno deciso poi di estendere la perquisizione anche nella camera del padrone di casa, ossia il fratello di ventisette anni. Qui sono stati ritrovati ulteriori 35 grammi di cannabis.

Inoltre, il fratello maggiore è stato denunciato anche per furto di energia elettrica: nonostante il contatore fosse spento, la luce funzionava normalmente nell’abitazione. Dopo un ulteriore controllo, la Polizia ha scoperto che, tramite un allaccio abusivo, l’energia proveniva dal contatore di un altro utente.