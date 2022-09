Genova – Riaperta a senso unico alternato la statale Aurelia, tra Voltri e Vesima, bloccata da una frana.

In via Rubens ora si transita a senso unico alternato con disagi per la circolazione della zona

I tecnici Anas hanno liberato la rete metallica che si è aperta per l’improvviso sovraccarico di materiale che è franato dal costone e l’hanno liberata dai massi più grandi.

Si sta ultimando la ricucitura della rete. Per le 14.00 si prevede la riapertura a doppio senso

A seguito del distacco di una piccola frana avvenuto la notte scorsa Anas aveva deciso di chiudere il tratto stradale lungo l’Aurelia in entrambe le direzioni