Genova – Termina il periodo difficile per molti pendolari della nostra regione, che nelle ultime settimane avevano visto una drastica riduzione dei convogli disponibili durante l’intera giornata. I lavori sulla tratta Nervi-Recco – iniziati lo scorso 25 luglio – sono terminati nella giornata di ieri, come da previsione. Gli interventi si sono concentrati specialmente sulla galleria Megli, dove c’è stata una completa ristrutturazione per un investimento complessivo di circa 2,7 milioni di euro.

Inoltre, sono terminati anche i lavori nei pressi della stazione di Quarto dei Mille, dove nelle ultime settimane una buona parte dei pochi treni a disposizione non si fermava.