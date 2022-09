Raffaella Carrà verrà ritratta in effige sulle monete da 2 Euro che circoleranno a partire dal gennaio 2023. La celebre ballerina, cantante e conduttrice riceverà uno dei tributi più alti mai riconosciuti ad un personaggio dello Spettacolo.

Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso luglio 2021 per una malattia, resta un’icona per diverse generazioni ed ancora oggi le si riconoscono importanti “rivoluzioni” nel mondo dello Spettacolo, della Musica e della TV.

Tra l curiosità i titoli di alcuni Media che parlano di “moneta da 5 Euro” per la mitica Raffa, dimenticando che, al momento, esistono banconote da 5 Euro ma non monete.