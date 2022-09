Camogli – E’ stato ripristinato in poche ore il faro all’imboccatura del porticciolo della cittadina del levante ligure, imbrattato nella notte da un blitz dei soliti teppisti travestiti da tifosi.

Ignoti hanno colorato la base del celebre faro con i colori di una squadra di Genova cercando di far passare il gesto di vandalismo per “fede calcistica”.

Le telefonate infuriate dei residenti della zona, che affacciandosi questa mattina alla finestra hanno trovato il faro imbrattato, hanno fatto scattare la pronta reazione della Guardia Costiera che ha fatto rimuovere velocemente lo stupido scherzo.

Da diverso tempo – e nel silenzio colpevole di tanti – teppisti travestiti da tifosi stanno imbrattando con i colori delle squadre genovesi molti monumenti, angoli turistici e interi muraglioni in una squallida e insensata “guerra” tra bande rivali.

Veri e propri gesti di teppismo che vengono spesso giustificati da una presunta militanza sportiva.

La maggior parte della tifoseria sana delle due squadre condanna invece i gesti e si augura che le forze dell’ordine intensifichino le indagini per assicurare questa marmaglia alla Giustizia, magari facendo loro pagare le spese di ripristino.

In molti si aspetterebbero anche che fossero le stesse squadre a evidenziare che non occorre imbrattare muri e monumenti per dimostrare il proprio attaccamento “alla maglia” e che chi commette questi gesti non è un tifoso ma un banale bulletto.