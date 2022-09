E’ scattata alla mezzanotte e proseguirà sino alle 15 di oggi, salvo modifiche o prolungamenti, il nuovo stato di Allerta Gialla per temporali su gran parte della Liguria ed in particolare sulla zona di centro e levante.

Dopo le precipitazioni di ieri, concentrate soprattutto sul savonese, l’instabilità tornerà ad aumentare e saranno possibili temporali anche forti o organizzati su tutte le zone, più probabili sul centro Levante della regione.

Da segnalare il rinforzo dei venti meridionali, fino a forti, in particolare sulle coste di Ponente.

L’instabilità interesserà la regione anche nella seconda parte di giovedì e nella giornata di venerdì.

Ecco, comunque, il dettaglio della previsione

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE una saccatura atlantica lambisce il Nordovest determinando condizioni di spiccata instabilità dalle prime ore della notte con alta probabilità di temporali forti o organizzati su B, C ed E, bassa probabilità su A e D e successivamente su tutta la regione a seguito del transito frontale di metà giornata. Al pomeriggio rinforzo dei venti da sudovest fino a forti lunga la costa di A, in particolare sui capi più esposti. Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso per onda di libeccio dal pomeriggio su A, in estensione su B e C in serata.

VENERDI’ 9 SETTEMBRE permangono condizioni d’instabilità con possibili isolati rovesci o temporali di intensità al più moderata. Al pomeriggio rinforzo dei venti da sudovest fino a localmente forti sulla costa di A. Nella notte mare molto mosso per onda di libeccio su C, in calo a mosso già dal mattino; nel pomeriggio nuovo aumento del moto ondoso fino a mare molto mosso su A, in serata su B e C