Genova – Cordoglio anche in Liguria per la morte, avvenuta ieri, all’età di 96 anni, della Regina Elisabetta II d’Inghilterra.

Molti i messaggi e i ricordi lasciati dalla regina ed in particolare nel suo ultimo viaggio nella città di Genova, il 17 ottobre 1980, dove venne accolta con calore e visitò Palazzo Tursi accompagnata dall’allora sindaco Fulvio Cerofolini per risiedere nel palazzo di piazza Fontane Marose, proprietà di una nobile ed antica famiglia genovese, rinnovando il celebre rito dei Rolli.

Elizabeth Alexandra Mary era nata a Londra il 21 aprile 1926 ed era figlia del Duca di York divenuto divenuto re con il nome di Giorgio VI. Diventa erede al trono nel 1936, anno dell’abdicazione di suo zio Edoardo VII e diventa regina con il nome di Elisabetta II all’età di venticinque anni.

Il suo regno è stato il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni (pari a 23.226 giorni), ed è il più lungo in assoluto per una regina.

“Tutta la Liguria ricorda con rispetto e ammirazione una figura che davvero ha fatto la storia del Novecento. Una regina che ha saputo guidare il suo Paese anche attraverso momenti complessi e difficili, senza mai far venire meno il suo ruolo di solido punto di ferimento per tutti i suoi cittadini, indipendentemente dalle opinioni e dal credo politico. Una sovrana che ha saputo guidare una transizione non facile per il Regno Unito, dall’impero alla modernità, salita al trono quando le ferite della Seconda Guerra mondiale erano ancora evidenti e dolorose per il suo Paese. Una figura ovviamente amata anche in Italia e in Liguria, come dimostrato in occasione della sua visita a Genova del 16 ottobre 1980”. Così il presidente della Regione Liguria, in rappresentanza di tutta la Giunta, sulla scomparsa della regina Elisabetta.