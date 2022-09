Genova – Ancora emergenza cinghiali sulle strade cittadine. Questa volta la polizia locale segnala la presenza di una famigliola di ungulati che passeggia tranquillamente in via Bertani nel quariere di Castelletto.

L’invito è alla massima prudenza alla guida poiché gli animali potrebbero lanciarsi in mezzo alla strada provocando un grave incidente come già avvenuto sulle alture di Sampierdarena.

Cinghiali a spasso per la strada vengono segnalati anche in corso Magenta e in via Padre Santo, sempre nella zona di Castelletto

notizia in aggiornamento