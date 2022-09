Genova – Ciò che resta degli ex Bagni Roma, sul lungomare di Pegli, verrà demolito e rimosso entro la fine del mese. La promessa arriva da Municipio e Comune dopo l’accordo con Demanio e Autorità Portuale. La vergogna del lungomare di Pegli ha ormai i giorni contati dopo una lunga attesa che ha creato più di qualche mal di pancia nella zona.

L’ex stabilimento balneare ed ex ristorante è chiuso da anni ed è pericolante e tuttavia non si riusciva ad attivare la procedura per la demolizione. Dopo anni di battaglie legali ora potrebbe essere la volta buona con soddisfazione soprattutto dei tanti pegliesi che dovevano assistere al degrado lento ed inesorabile della struttura, vandalizzata e rifugio di disperati ma anche luogo di giochi (pericolosi) di tanti ragazzini.

Ora la parola fine potrebbe essere scritta entro il mese di settembre.