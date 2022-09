Genova – Vigili del fuoco al lavoro, nella notte, per soccorrere un altro giovane precipitato da un muraglione, in corso Italia. L’allarme è scattato intorno alle 3 della scorsa notte quando alcuni amici del govane hanno chiamato il 118 per segnalare l’incidente.

Il ragazzo sarebbe caduto da un muro finendo sulla tettoia di un locale notturno del lungomare.

Un volo di alcuni metri che ha causao gravi ferite al giovane che è stato prelevato con una speciale barella dai vigili del fuoco e trasferito sul piano stradale dove è stato affidao alle cure del personale paramedico e poi trasferito in codice rosso (il più grave) in ospedale.

Solo alcune settimane fa un altro giovane era caduto in circostanze analoghe ed era poi deceduto.

I residenti della zona denunciano la presenza di mala-Movida, con giovani ubriachi che stazionano fuori dai locali e chiedono più controlli negli orari notturni, specie nel fine settimana.