Genova – Saranno gli accertamenti di un medico veterinario e le testimonianze dei vicini di casa a definire il “caso” del cane soccorso ieri pomeriggio in un appartamento della zona di Caricamento. Il suo abbaiare lamentoso, per ore, ha richiamato l’attenzione dei vicini che alla fine hanno chiamato la polizia locale segnalando un possibile abbandono.

Gli agenti sono arrivati insieme alla Croce Gialla e hanno trovato l’animale, un grosso cane tipo Corso, molto dimagrito, nervoso e probabilmente lasciato in casa per troppe ore da solo.

L’animale è stato sequestrato e condotto al canile di Monte Contessa in attesa che i veterinari accertino le sue reali condizioni di salute e come veniva trattato dai suoi padroni.

In caso di maltrattamenti scatterà la denuncia penale e l’animale verrà dato in adozione ad una famiglia che possa occuparsi davvero di lui, senza abbandonarlo a casa, per ore, da solo e senza compagnia.