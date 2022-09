Genova – Ancora emergenza cinghiali in città e ancora bidoni ribaltati in mezzo alla strada con rischio per automobilisti e motociclisti e disagi per i residenti.

Questa volta la segnalazione arriva dal quartiere di Oregina ed in particolare da via Carlo Montanari.

Una famigliola di cinghiali è riuscita a ribaltare i cassonetti della spazzatura nel bel mezzo della strada e ha banchettato tranquillamente sino al passaggio delle auto.

Una scena che si ripete spesso, specie nei quartieri collinari della città dove la presenza dei cinghiali è ormai pluriennale.

Intanto le associazioni ambientaliste continuano a chiedere, senza al momento risposta, che fine hanno fatto i cinghiali prelevati nel parco dell’Acquasola e in via Piave ad Albaro dove è intervenuto lo speciale team che si occupa di affrontare l’emergenza.

Gli ambientalisti chiedono che vengano fornite le informazioni necessarie ed una associazione ha già annunciato una denuncia alla Procura per maltrattamento di animali.