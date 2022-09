Genova – Buone notizie per Villa Duchessa di Galliera e il suo magnifico parco, a Voltri.

Con Decreto del 31 Agosto 2022 i Ministeri dell’Interno, dell’Economia e degli Affari Regionali hanno stabilito di finanziare il piano di restauro del Parco di Villa Duchessa di Galliera presentato dal Comune di Genova, con i progetti donati dalle associazioni APS Sistema Paesaggio e Amici della Villa Duchessa.

“Per noi è motivo di orgoglio aver contribuito in maniera sostanziale ad ottenere questi fondi per il Parco di Villa Duchessa – spiegano le associazioni – Ringraziamo sentitamente l’Ufficio Verde del Comune di Genova per aver accolto favorevolmente la proposta e, una volta ricevuti i nostri progetti, per aver portato avanti l’istanza del Bando per i Parchi Storici, in seconda battuta anche per questo decreto concesso dai Ministeri per alcuni comuni, tra i quali Genova”.

I progetti riguardano il parco nella sua totalità e potranno far rivivere ampie zone dei grandi giardini voluti dalla duchessa di Galliera. Si tratta dell’ultimo lotto del Giardino, Bosco di San Francesco, Terrazze, Belvedere, Givi, Daini, viali limitirofi al Santuario, aree limitrofe alla Casa Borromeo, con un occhio di riguardo per la fruibilità di grandi e piccini.

Un riconoscimento per l’impegno di questi anni messo in campo dai volontari, dai professionisti e dalle associazioni. Un’occasione unica per il parco che sorge alle spalle di Voltri, nel ponente genovese.

Un parco storico patrimonio di tutti, patrimonio europeo, finalmente riconosciuto.