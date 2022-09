La Spezia – Uno screening gratuito nel reparto dell’ospedale Sant’Andrea per la diagnosi precoce del tumore della testa-collo.

Il reparto, diretta da Giorgio Ferrari aderisce, martedì 20 settembre 2022, alla X edizione della “Make Sense Campaign”, la Campagna europea di sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori testa-collo promossa in Italia dall’ Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica.

Dalle 14.30 alle 16.30 l’ambulatorio ORL sarà ad ingresso libero ed effettuerà gratuitamente screening delle masse del collo in pazienti adulti. Gli utenti che lo desiderano verranno sottoposti a visita otorinolaringoiatrica ed eventuale esame fibroendoscopico. Prenotazione non necessaria (info: 0187 534325).

“Consentire l’ingresso libero al nostro ambulatorio – spiega il dott. Ferrari – significa creare un momento di contatto diretto con l’utenza, sensibilizzare la popolazione all’importanza della prevenzione e ricordare che l’otorinolaringoiatra rappresenta lo specialista di riferimento in tutti i casi di rilievo di tumefazioni cervicali, che siano di origine flogistica o neoplastica, di natura linfonodale, ghiandolare endocrina od esocrina”.