Genova – E’ caccia al maniaco, nel quartiere della Foce, dopo l’aggressione ad un ragazzino di 14 anni nella zona di via Tolemaide. Un anziano avrebbe avvicinato il ragazzo vicino a corso Torino e dopo avergli offerto una banconota da 20 euro lo ha palpeggiato nelle parti intime. Il giovane è fuggito terrorizzato e una volta tornato a casa ha raccontato la scena ai genitori che hanno subito denunciato l’episodio alla polizia.

Le ricerche sono scattate subito, anche perché la vittima ha saputo descrivere la persona in modo molto dettagliato e ricerche vengono fatte anche sugli autori di altri episodi di questo tipo perché il modus operandi potrebbe essere analogo ad altre violenze sessuali.

L’anziano ricercato rischia una condanna per violenza sessuale perché le nuove disposizioni equiparano i palpeggiamenti e qualunque atto sessuale alla violenza vera e propria.