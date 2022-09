Genova – Grave incidente, questa mattina all’alba, in corso Italia dove un pedone che stava attraversando la strada è stato travolto da un’auto di passaggio.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 del mattino, in condizioni di scarsa illuminazione.

La persona che stava attraversando la strada è stata centrata in pieno da un veicolo che, fortunatamente, stava procedendo a velocità limitata.

Il pedone è stato sbalzato per aria ricadendo pesantemente a terra.

Soccorsa dal 118, la persona è stata ricoverata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Si tratta dell’ennesimo incidente stradale che vede vittima un pedone.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.