Sarzana (La Spezia) – Fine di un incubo per una famigliola sarzanese che da qualche tempo viveva giornate di terrore per la presenza di un vicino di casa dedito all’alcol che li minacciava, li insultava e li aggrediva per strada, anche in presenza dei loro figli minorenni.

La famiglia ha presentato denuncia alla polizia descrivendo le angherie cui era costretta da quando l’uomo aveva iniziato a bere in modo eccessivo e se la prendeva con loro per ogni inezia.

Piccoli diverbi che si sono trasformati in aggressioni, minacce ma anche il taglio delle gomme dell’auto e danneggiamenti di varie proprietà della famiglia.

L’ultimo episodio, con l’aggressione della coppia in presenza dei figli minorenni, ha fatto scattare la decisione di denunciare tutto e di far intervenire le forze dell’ordine che hanno eseguito una serie di verifiche e poi hanno chiesto un provvedimento urgente al giudice che ha ravvisato un’ “intensa e perdurante condotta persecutoria” e ha imposto all’uomo di allontanarsi dalla città e il divieto di dimorare nei confini del comune.