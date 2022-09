Genova – Ancora emergenza cinghiali, nella notte, nei quartieri del levante genovese dove famigliole di cinghiali hanno girato liberamente per le strade.

In particolare le segnalazioni sono arrivate dalla centralissima piazza Sturla, nell’omonimo quartiere, dove i cinghiali hanno letteralmente “arato” l’aiuola al centro della piazza tra lo sguardo incredulo dei passanti.

La scena è andata avanti sino alle prime luci dell’alba e probabilmente gli animali erano attratti dal concime usato nelle aiuole e che – se non usato nella sua forma essiccata e già “matura” può dar vita a colonie di insetti che sono molto graditi ai cinghiali.

Le foto e i filmati dei cinghiali che banchettano nella piazza, tra le auto che passano, stanno facendo il giro dei social.