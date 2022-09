Imperia – Un’importante fuga di gas si è verificata nel corso del pomeriggio nella zona di Oneglia, precisamente in via Argine Sinistro.

La perdita ha richiesto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che – giunti sul luogo dell’incidente – hanno deciso di chiudere al traffico l’intera zona, per capire come procedere nella messa in sicurezza dell’area.