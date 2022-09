Un decesso e 522 nuovi contagi da coronavirus in Liguria. A registrarli il bollettino diffuso ogni giorno da Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Il timore dei sanitari è che i primi freddi possano ridare vigore alla diffusione del virus.

Un uomo di 90 anni è deceduto ad Albenga portando a 5.573 il numero dei decessi da inizio pandemia.

Cala lentamente il numero delle persone ricoverate in ospedale per covid ma cresce il numero dei contagi scoperti.

L’ultimo bollettino segnala 522 contagi scoperti con 3.685 test eseguiti su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

Il tasso di positività è 14.16% un po’ più alto del dato nazionale che è al 13.9%.

Con 415 persone guarite dal covid il totale dei positivi registrato dal bollettino con i dati Alisa passa a 8.812, 106 malati in più rispetto al giorno precedente.

Questo, nel dettaglio, l’elenco dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

Genova 211

Savona 99

Imperia 74

La Spezia 69

Chiavari e Tigullio 67

Il leggero calo il numero degli ospedalizzati (117 e 4 in meno del giorno precedente) e sono 3 i pazienti gravi ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 4876 persone, 102 in più rispetto al giorno precedente