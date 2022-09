Genova – Ancora pesanti disagi, in ValBisagno, a causa del “cantiere fantasma” che da mesi rallenta il traffico nella zona del viadotto autostradale di Gavette, sia in direzione monti ch verso il mare.

Anche oggi le code hanno iniziato a formarsi nelle prime ore del mattino e gli automobilisti sono rimasti incolonnati.

Le proteste sono sempre più roventi, specie sui social, per l’apparente “fermo” dei lavori, con scavi che vengono aperti e restano tali per giorni e giorni senza che i passanti notino personale al lavoro.

Un cantiere che si sposta di pochi metri ogni mese e che è attivo almeno da inizio estate con gravissime conseguenze per la viabilità locale.