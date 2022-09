La Spezia – Intorno alla mezzanotte un incendio ha danneggiato un vagone di un treno storico. Nessuno è rimasto intossicato o ferito, anche grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che, dopo esser giunti sul luogo, hanno provveduto a spegnere tempestivamente le fiamme.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, sono iniziate le indagini per cercare di capire le cause dello scoppio del rogo.