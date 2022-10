Busalla (Genova) – E’ andato in un terreno di sua proprietà ed ha trovato il pozzo aperto e con un cadavere sul fondo. Macabra scoperta per un abitante di Busalla che ha trovato il corpo senza vita di un 70enne che abitava nella zona.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri e il corpo è stato recuperato e messo a disposizione del medico legale che accerterà le cause del decesso.

Inizialmente si era pensato ad un omicidio perché attorno alle gambe del corpo sono stati trovati alcuni pezzi di filo di ferro ma non è escluso che possa trattarsi di materiale presente in fondo al pozzo.

Il corpo galleggiava in circa due metri d’acqua e ora saranno le perizie medico legali ad accertare se il corpo sia stato gettato post portem o se, invece, come si teme, la persona sia finita in fondo al pozzo quando era ancora viva.

Indagini anche sugli attrezzi trovati vicino al pozzo e che potrebbero essere stati usati per aprire il coperchio del pozzo che, secondo il proprietario, era chiuso proprio per sicurezza.

Il ritrovamento è stato fatto in via della Libertà, poco distante dal locale cimitero.

Al momento non si esclude neppure l’ipotesi di un suicidio anche se le modalità sembrano davvero molto particolari.

