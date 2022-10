Montoggio (Genova) – Una “Grifola frondosa” del peso di 7 kg. Il fungo record è stato trovato nei boschi della zona e la foto, postata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ha fatto impazzire gli amanti della ricerca dei funghi.

La Grifola frondosa (in dialetto ligure Barbixin) è un fungo non troppo conosciuto che cresce alla base degli alberi di castagno e può raggiungere dimensioni ragguardevoli.

Si tratta di un fungo molto apprezzato e considerato da alcuni “meglio” del porcino.

Particolarmente adatto ad essere conservato sott’olio, viene spesso mescolato con i suoi più blasonati “cugini” per arricchire e dare consistenza ai sughi di funghi e per questo è molto ricercato ed ha un notevole valore commerciale.

Secondo la tradizione ligure, la Grifola frondosa ricresce ogni anno alla base dello stesso albero, al punto che, in alcuni paesi dell’entroterra, si conosce il “proprietario” del fungo sulla base del luogo dove viene trovato, sul terreno di proprietà di qualche famiglia.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si è complimentato con l’autore del ritrovamento e sulla sua pagina Facebook ha scritto:

“Fungo da record a Montoggio!

Complimenti ad Alessandro che ha trovato una Grifola Frondosa da ben 7 chili, uno dei funghi più pregiati e rari. Viva la stagione dei funghi, venite ad assaggiarli in Liguria!”