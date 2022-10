Savona – Il corpo senza vita di una persona è stata recuperato questa mattina, intorno alle 11, alla foce del torrente Letimbro. Il cadavere è stato avvistato da alcuni passanti che hanno subito dato l’allarme chiamando il 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia Costiera ed il corpo è stato rapidamente individuato e recuperato per essere affidato al medico legale che eseguirà l’autopsia per cercare di chiarire le cause del decesso ed elementi utili al riconoscimento.

Tra le ipotesi investigative anche quella che possa trattarsi del corpo del giovane di 22 anni scomparso da casa alcuni giorni fa e i cui effetti personali erano stati ritrovati sul lungomare.