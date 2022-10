Torna anche quest’autunno, sabato 8 e domenica 9 ottobre , nella suggestiva cornice del Parco di Villa Serra di Comago di Sant’Olcese (Genova), la sesta Edizione dell’ Abracadabra Festival “ ovvero il “Village del Magico, del Fantasy, dello Storico, del Folk del Bizzarro e dell’Insolito”.

Abracadabra Festival, giunto alla sua sesta edizione, è organizzata da “High Voltage Sport 2” in collaborazione con il “Circolo Culturale Fondazione Amon” e “Mistica Festival”

Negli spazi di Villa Serra, si potrà volare sulle ali della fantasia, in un week- end tutto speciale, all’insegna del divertimento della meraviglia e del mistero, spaziando attraverso le seguenti aree e i seguenti temi:

– Spazio Bimbi: Giochi, competizioni ludiche e tanto altro ispirato al mondo della fantasia, in particolare a quello del Maghetto più famoso del mondo;

– Antica Arte della Divinazione: in angoli dedicati, resi caratteristici da particolari scenografie, Astrologi e Chiromanti, con suggestivi abbigliamenti e strumenti “magici” intratterranno i presenti con l’antica e misteriosa Arte della Divinazione, che, dalla Notte dei Tempi, affascina anche i più scettici;

– Folclore Country: La musica folk statunitense, che riprende i motivi delle ballate popolari, coinvolgendo il pubblico con i suoi ritmi, portandolo nel leggendario mondo western

– Folclore Storico e Medievale: Spaccato di vita medievale con figuranti storici, duelli all’arma bianca, lotta con i bastoni e tiro con la balestra. Danze rinascimentali e medievali. Mercato storico popolare. Teatro storico popolare e un intero accampamento medioevale con tornei.

– Spazio Danza: Momento di danza con esibizioni curate dall’”Associazione Liberamente” e stage per il pubblico in collaborazione con le numerose compagnie di danza genovesi: danze di folklore popolare, orientali, tribal e contemporaneo;

– Spazio Illusionismo: maghi, illusionisti e prestigiatori vi stupiranno con la loro arte e con i loro eccezionali esperimenti, grazie al coordinamento di Lanterna Magica;

– Spazio Musica: Sia sul palco centrale che in angoli dedicati concerti e musiche che spaziano dal tradizionale al folk.

– Mostre tematiche: Esposizione di opere pittoriche di importanti artisti genovesi relative ai tarocchi e al mondo magico in generale; – Conferenze ed incontri: presentazioni di libri ed incontri legati al mistero, al fantasy, alle discipline di frontiera affrontate da esperti del settore;

– Sfilate di Moda: sfilate con abiti a tema, e con la sesta edizione di “Miss Abracadabra”;

Inoltre, la manifestazione “Abracadabra Festival”, prevede un parco giochi per i più piccini, stand gastronomici con specialità tipiche liguri e delle regioni limitrofe, Mercatino Magico con bancarelle tematiche e curiosità.

Altra attrazione dedicata soprattutto ai più piccoli è, anche per questa edizione, l’ormai consolidato appuntamento con il Trenino Magico, che farà il tour del fiabesco Parco della Villa.

Le “Simpatiche Canaglie”, insieme ad altri gruppi di motociclisti, saranno, invece a disposizione del pubblico per far ammirare le loro particolarissime rarità a due ruote.

PARTECIPERANNO: Nuovo Gruppo Folcloristico Città Di Genova, Gruppo Storico Sestrese , Gruppo Storico Culturale Sextum, Gruppo Storico San Giorgio, Corte Fieschi Casella, Cavalieri della Commenda, Associazione Culturale D & E Animation, Compagnia Shams, Libera Mente, Tribal Delight, , Lanterna Magica, Genova Dreams, Lions Club Genova Aeroporto Sextum

Associazione Storica San Giorgio Fight Team scuola di scherma e combattimento medievale.

Il villaggio medievale “D&E Animation” in collaborazione con “Ordine del Gheppio” con “Il gran torneo di Villa Serra” dove guerrieri da ogni luogo si sfideranno a modo loro, senza esclusione di adrenalina e tante risate.

Il Ligurian SteamPunk e Victorian SteamPunk – Northern Society, per rilanciare il raduno Steam Punk genovese nato nel 2016 a SMACK!

la Compagnia Shams spettacolo di Danze etniche itinerante

Il gruppo di danza Tribal Delight , La scuola di danza Spaziodanza Genova

La Scuola di danza orientale diretta da Amar Al Rakisa /ASD c.

Liliana Ruocco con la 1° selezione regionale miss abracadabra e talent kids

L’associazione De Fabula, pizzi e ricami della tradizione,

I Temps Clar (compagnia teatrale), Giocaluccoli e la Lanterna Magica.

Il Museo del Fanta Cinema e il Maestro Gianluca Taddei con il Dragone e la Tigre

Per l’evento è disponibile un servizio di bus navetta gratuito (fino ad esaurimento posti), grazie alla collaborazione con GenovaRent che, per agevolare gli spostamenti dei visitatori e snellire la viabilità nei pressi della manifestazione, metterà a disposizione da Genova Stazione di Bolzaneto a Villa Serra e ritorno con i seguenti orari:

Sabato:

Dalla Stazione di Genova Bolzaneto a Villa Serra:

11,00 – 12,00 – 13,00 – 14,00 -15,00

Da Villa Serra alla Stazione di Genova Bolzaneto:

16,00 – 17,00 – 18,00 -19,00 – 20,00

Domenica:

Dalla Stazione di Genova Bolzaneto a Villa Serra:

11,00 – 13,00 – 14,00 – 15,00

Da Villa Serra alla Stazione di Genova Bolzaneto:

17,00 – 18,00 – 20,00

Ingresso: Intero Euro 5,00 – Ridotto Euro 3,00 Bambini fino a 6 anni gratis.