Genova – Aggredita e picchiata dal fidanzato geloso scappa in strada e chiama la polizia. Movimentato episodio, ieri sera, a Sampierdarena, dove una ragazza ha chiesto disperatamente aiuto alla polizia dopo essere stata malmenata dal compagno, un 24enne.

Dopo una lite, iniziata per motivi di gelosia già la sera prima in un locale, il 24enne al rientro a casa ha colpito la fidanzata con pugni e schiaffi.

Durante la colluttazione la donna per fortuna è riuscita a fuggire in strada e a chiamare i soccorsi.

All’arrivo delle volanti della Questura la giovane, che presentava ecchimosi sul volto, ha dichiarato che si trattava dell’ennesimo episodio di violenze subite dal compagno, spesso dedito all’alcol, ma da lei mai denunciato.

L’uomo ha dichiarato che era stata invece la compagna a dare inizio alla colluttazione mostrando i segni dei graffi che aveva sul collo.

I poliziotti hanno denunciato l’uomo per lesioni personali sottoponendolo alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.