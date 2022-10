Genova – Un sit in di protesta, sotto le finestre della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, per protestare contro la recente ondata di uccisioni di cinghiali da parte del neonato team voluto dall’ente regionale.

Nel primo pomeriggio gli ambientalisti si sono radunati in piazza – dopo il tam tam dei giorni scorsi sui social – per chiedere lo stop alle uccisioni dopo gli interventi all’Acquasola e in via Piave ma, sospettano, anche in altre occasioni nelle quali non si è più avuta notizia degli ungulati.

Gli ambientalisti chiedono trasparenza e informazioni precise e puntuali sulla fine dei cinghiali e di essere sempre coinvolte laddove il team anti cinghiale decidesse di intervenire.

Il tutto per garantire agli animali che l’esito dell’intervento non sia “mortale”.