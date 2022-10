Nessun decesso ma continuano ad aumentare contagi a causa del diffondersi del coronavirus. A registrarlo il bollettino ufficiale diffuso da Regione Liguria con dati di Alisa.

Con 6.463 teste eseguiti su una popolazione di oltre 1milione e 500mila persone sono stat scoperti ben 1.163 nuovi casi di contagio confermando un trend in crescita che dura ormai da diversi giorni. Il tasso di positività è al 17,99% inferiore a quello nazionale che si attesta al 20,10%.

Le persone guarite dal covid registrate nell’ultimo bollettino sono 649.

I positivi sono a 12342, 514 in più rispetto al giorno precedente.

Gli ospedalizzati registrano invece un lieve calo. Il bollettino ne registra 138 , due in meno rispetto al giorno precedente e il Gaslini è tornato covid free. Nei reparti di Terapia intensiva restano 6 persone con sintomi gravi o molto gravi.

In isolamento domiciliare ci sono 7635 persone, 371 in più rispetto al giorno precedente. Tornano a crescre le vaccinazioni: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1870 dosi

Questo il dettaglio dei nuovo contagi suddiviso per provincia:

Genova 438

Savona 232

La Spezia 180

Imperia 159

Chiavari e Tigullio 153