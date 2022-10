Genova – Un’auto ha improvvisamente preso fuoco, questa sera, intorno alle 18, mentre percorreva il nuovo Ponte sul Polcevera che sostituisce ponte Morandi.

Per cause ancora da accertare il mezzo ha improvvisamente preso fuoco e il conducente ha fatto appena a tempo a rallentare e fermarsi a lato della strada prima che la vettura venisse avvolta dalle fiamme.

L’ennesimo rogo sul nuovo ponte visto che, dall’inaugurazione ad oggi, sono già diversi gli incendi che lo hanno interessato.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco accorsi sul posto ma nel frattempo sul tratto tra Genova – Aeroporto e l’allacciamento con la A7 e il casello di Genova Ovest si sono formate code e rallentamenti che hanno causato pesanti disagi sull’autostrada A10 Genova – Livorno in direzione levante.