Genova – Era ricercata perchè deve scontare una condanna a 7 anni di reclusione per una serie di furti con destrezza e furti aggravati compiuti nello spezzino e si è presentata spontaneamente agli agenti del commissariato Centro in piazza Matteotti.

Protagonista del curioso episodio una donna di 34 anni colpita anche da un divieto di dimora nel Comune di La Spezia che si è presentata negli uffici per farsi arrestare.

Gli agenti hanno verificato la sua identità e poi l’hanno accompagnata nel carcere di Pontedecimo.