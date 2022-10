Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzo di 17 anni caduto ieri pomeriggio mentre percorreva via Giro del Vento, a Bolzaneto, a bordo di un monopattino.

Per cause ancora da accertare il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra, urtando violentemente la testa contro il marciapiede.

Fortunatamente il giovane indossava il casco regolamentare ma la protezione – che certamente gli ha salvato la vita – non lo ha protetto sul viso dove manca appunto la difesa, e il grave trauma facciale riportato rischia di avere pesanti conseguenze sulla salute del giovane.

Soccorso dal 118, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza e in codice rosso (il più grave) in ospedale dove i medici hanno riscontrato diversi traumi.

Il ragazzo non sarebbe in pericolo di morte ma le lesioni sono gravi.

Ancora una volta divampano le polemiche sull’autorizzazione all’uso di simili mezzi di trasporto sulle strade cittadine e al di fuori di apposite piste separate dal traffico.

In molti puntano il dito contro le ruote eccessivamente piccole, la quasi assente struttura ammortizzante per le buche e le velocità raggiunte dai mezzi elettrici che sono facilmente modificabili e non hanno immatricolazione e neppure targa di identificazione.

(foto di Archivio)