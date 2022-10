Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte dei fondi adibiti ad autorimessa di un palazzo di via Pedemonte a Sampierdarena.

A far scattare l’allarme, attorno alle 4 di notte, alcuni residenti, svegliati da un forte odore di bruciato e dal fumo che sembrava provenire dal basso.

E proprio nell’autoofficina sotto il palazzo si erano generate le fiamme che si sono propagate in fretta ad alcune vetture.

I vigili del fuoco hanno fatto evacuare per precauzione tutti i residenti del palazzo e hanno iniziato le operazioni di spegnimento che sono proseguite a lungo.

Usate anche speciali termocamere per verificare la presenza di focolai nascosti tra gli ammassi di detriti.

Fortunatamente l’impianto anti incendio dei fondi del palazzo è entrato regolarmente in funzione contenendo sin da subito l’incendio che poi è stato spento del tutto dai pompieri.

Le famiglie hanno potuto far ritorno a casa ma saranno necessarie perizie ed approfondimenti tecnici per valutare i danni all’edificio.

In corso anche le indagini per accertare l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.