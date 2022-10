Genova – Ha discusso con il fidanzato e si è diretta a casa da sola ma è stata aggredita da un uomo che ha tentato di violentarla. Brutta avventura la scorsa notte per una ragazza di 20 anni che aveva deciso di trascorrere la serata con il fidanzato nella Movida del centro storico.

Insieme al fidanzato ha raggiunto la parte storica della città ma dopo qualche bevuta i due hanno iniziato a litigare e la ragazza ha deciso di tornare a casa da sola.

Nel percorso sino all’autobus, però, sarebbe stata aggredita da un’uomo che l’ha seguita e poi afferrata alle spalle e trascinata in un vicolo per abusarne.

Fortunatamente la ragazza è riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga il maniaco che si è spaventato anche per le grida di soccorso lanciate dalla giovane.

La ragazza ha corso sino in piazza De Ferrari e ha chiamato i soccorsi.

L’ambulanza della Croce Bianca Genovese l’ha raggiunta e accompagnata subito in ospedale dove i medici l’hanno visitata per precauzione cercando di calmarla.

La giovane ha poi denunciato quanto successo alle forze dell’ordine fornendo una descrizione della persona che l’ha aggredita.