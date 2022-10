Genova ospiterà dal 15 al 18 ottobre la 10^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale e la 6^ edizione di “Mirabilia Food&Drink”, evento B2B ideato e organizzato dall’associazione Mirabilia Network nei giorni 17 e 18 ottobre 2022.

L’Associazione Mirabilia – costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO – anche quest’anno riunisce il meglio dell’offerta territoriale richiamando ben 90 sellers e 45 buyers di eccellenza – ovvero operatori incoming, decision manager, buyer luxury travel – per la Borsa del Turismo Culturale, organizzata in collaborazione con IEG Italian Exhibition Group Spa. Sono invece 108 i seller e 46 i buyer alla Borsa Food & Drink, incontri specializzati fra imprese agroalimentari dei territori rappresentati e “buyers food & beverage”; realizzata in collaborazione con ICE, Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e ad ASSOCAMERESTERO, l’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero.

«Le tante e concomitanti crisi che incombono sugli operatori economici italiani – afferma il presidente di Mirabilia Network, Angelo Tortorelli – ci spingono a fare molto di più che in passato, per generare opportunità concrete in termini di networking, di export e internazionalizzazione, di sostegno Istituzionale. L’evento di Genova, con i B2B, la convegnistica e i momenti di confronto e dialogo, rappresenterà queste dinamiche nell’alveo di un’idea di turismo che Mirabilia Network ha da sempre con sé: un turismo sano, intelligente, sostenibile, costruito su misura per le persone, che valorizzi la cultura dei territori e sia corretto nei confronti delle comunità ospitanti con cui i viaggiatori dovranno sempre più integrarsi».

Gli eventi, oltre a rappresentare un’allettante opportunità commerciale, sono anche occasioni di qualificato networking e promozione del territorio ospitante. I primi due giorni (sabato 15 e domenica 16) sono in programma visite guidate ed esperienze turistiche del territorio di Genova e del Tigullio rispettivamente per i relatori, i “buyer” turistici internazionali e i Presidenti / Segretari delle 18 Camere di Commercio aderenti.

Il programma prevede visite guidate ai Palazzi dei Rolli, aperti in occasione dei Rolli Days, visite alla Mostra di Rubens a Palazzo Ducale, all’Acquario, giro del porto di Genova in battello e, al termine, un’escursione a Portofino.

«Abbiamo voluto cogliere – commenta il Presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio – l’opportunità straordinaria che ci è fornita dalle Giornate di Mirabilia a Genova per far vivere alle delegazioni delle Camere di Commercio, ai buyer internazionali ed ai relatori che interverranno ai convegni l’esperienza straordinaria dei Rolli Days e della mostra su Rubens a Genova appena inaugurate: due modi diversi per raccontare il Sito Unesco dei Palazzi dei Rolli e per sperimentare quei nuovi turismi di cui parleremo nelle due giornate di convegni».

Sempre nelle giornate di sabato e domenica è previsto, in Borsa Valori, il programma di alta formazione sul turismo “Destination Matters”, già proposto nell’edizione di Matera della “Borsa”, e un’iniziativa specifica di “edutainment” rivolta ai “digital promoters” dei PID.

La prima giornata di lavori, lunedì 17 ottobre, si svolgerà a Palazzo Ducale e si aprirà con un convegno dal titolo “Mirabilia: Ripensare ai turismi nell’era delle crisi”, dedicata a turismo e cultura, con un confronto con personalità ed esperti nazionali su come le tante crisi che stiamo vivendo – pandemia, guerra, energia – stiano rivoluzionando il concetto stesso di turismo e sulle nuove prospettive che si aprono per i territori Mirabilia.

A seguire la firma dell’intesa con le Camere di Commercio francesi che, sulla base del modello italiano, organizzeranno a gennaio 2023 la prima edizione di “Mirabilia France”: l’intesa, costituirà il primo passo verso la costruzione della strategia europea di Mirabilia, in sintonia con la visione espressa dall’Ambasciatore italiano presso l’UNESCO.

In parallelo prenderanno avvio, a Terrazza Colombo e nel Palazzo della Borsa Valori, i B2B del turismo e del food & beverage.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno a Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio, con incontri dedicati delle Camere di Commercio e della Rete EEN.

In chiusura, gli ospiti parteciperanno alla prova generale dello spettacolo “Maria Stuarda”, con la regia di David Livermore, la cui prima nazionale è in cartellone al Teatro Nazionale di Genova il giorno successivo.

A seguire, la tradizionale cena di gala, con circa 450 partecipanti, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico, opera dell’Arch. Renzo Piano.

La seconda giornata, martedì 18 ottobre, presso il teatro “Eleonora Duse” di Genova prevede il convegno “Mirabilia: alla ricerca di nuove connessioni per il turismo e la cultura”, dedicato al confronto sui temi dell’innovazione, della ricerca e delle nuove tecnologie, organizzato in collaborazione con la rete EEN, Fondazione IIT e Centro di Competenza Start 4.0.

Nel corso della mattinata è prevista la premiazione dell’edizione 2022 del “Top Of the Pid-Mirabilia” il premio per il progetto turistico innovativo in collaborazione tra l’Associazione Mirabilia Network e i Pid; e la presentazione dei risultati del progetto “Connessioni”: la premiazione si svolgerà in forma di TED, con brevi interventi dei partecipanti e votazione del pubblico composto da Camere di Commercio, Associazioni di categoria, esperti e Digital Promoter dei Punti Impresa Digitale, colleghi ed esperti della Rete EEN.

Contemporaneamente ai lavori proseguiranno, nei locali della Borsa Valori, i B2B.

A fine lavori sarà possibile visitare i laboratori di robotica della nuova sede IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) di San Quirico.

Mirabilia nasce nel 2012 grazie a un gruppo di 5 Camere di Commercio accomunate dalla presenza sul proprio territorio almeno un sito Unesco e dalla volontà di promuovere un nuovo turismo, oggi diremmo lento e sostenibile.

Le Camere promotrici sono 18, riunite nell’Associazione “Mirabilia Network”: Bari, Basilicata, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Irpinia-Sannio, Marche, Messina, Molise, Pavia, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Pordenone–Udine, Umbria, Verona e Venezia Giulia.

Fin dalla prima edizione la “Borsa del turismo culturale” è incentrata su incontri B2B fra le imprese dei territori delle Camere di Commercio aderenti (i cosiddetti “seller”) e una cinquantina di “buyers” turistici internazionali selezionati da “IEG”, organizzazione responsabile del TTG di Rimini.

Ai B2B turistici si sono aggiunti, 6 anni fa, anche incontri specializzati fra imprese agroalimentari dei territori rappresentati e “buyers food &beverage”, selezionati da ICE e Assocamerestero (“Borsa Food & Drink).

Negli anni della pandemia, poi, si è aggiunto un ulteriore filone di intervento, volto a diffondere l’uso del digitale per trovare soluzioni innovative ed efficaci a disposizione delle imprese del turismo: da qui sono nati il premio “Top of the Pid-Mirabilia”, destinato alle migliori soluzioni tecnologiche innovative per il turismo nei territori Mirabilia, e il progetto “Connessioni”, volto a creare partenariati fra le imprese 4.0.