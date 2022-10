Taggia (Imperia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del bambino di appena due mesi deceduto ieri, in circostanze ancora da chiarire, nella sua abitazione.

A fare la terribile scoperta i genitori che si sono accorti che aveva smesso di respirare mentre erano in casa.

Mamma e Papà sono corsi in strada chiedendo disperatamente aiuto ma al momento dell’arrivo dell’ambulanza è stato chiaro che per il piccolo non c’era ormai più nulla da fare.

I ripetuti tentativi di rianimazione non hanno avuto effetto.

Il corpicino è stato portato in Obitorio dove resta a disposizione del medico legale che accerterà cosa ne abbia causato il decesso.

Ogni anno, in Italia come nel resto del mondo, si registrano molti casi di morte improvvisa nella culla o SIDS (dall’inglese Sudden Infant Death Syndrome) e al momento non ci sono ancora spiegazioni supportate scientificamente.