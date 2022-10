Genova – Nel corso di questa mattina si è verificato un malfunzionamento sulla linea metropolitana che collega la stazione di Brignole a Certosa, che ha portato alla momentanea interruzione del traffico sotterraneo.

Pesanti disagi per i passeggeri, che per diversi minuti non hanno più visto circolare alcun mezzo. Adesso la circolazione sarebbe ripresa regolarmente, ma i convogli sarebbero particolarmente affollati a cause delle corse soppresse in precedenza. Ancora da chiarire i motivi di questo malfunzionamento.

Da ricordare, inoltre, che nelle serate di oggi e di domani è prevista la chiusura anticipata della metropolitana (ultime corse in partenza alle 21:10 da Brin e alle 21:17 da Brignole) a causa di lavori di manutenzione.