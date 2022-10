Un morto e oltre mille nuovi casi di contagio per il coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria con i dati di Alisa.

Il numero dei decessi da inizio pandemia raggiungono la soglia di 5.600 e a preoccupare i sanitari è la crescita lenta ma costante dei nuovi casi, dei ricoveri in ospedale ed in particolare nei reparti di Terapia Intensiva dove si curano i casi più gravi.

Negli ospedali liguri sono 261 le persone ricoverate per covid, 13 in più rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva ci sono 11 persone ed erano 9 il giorno precedente.

I nuovi casi di contagio sono 1.091, scoperti con 6161 test complessivi (1088 molecolari e 5073 test antigenici) eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Superata anche la soglia delle 10 mila persone in isolamento domiciliare: sono 10102, 201 in più rispetto al giorno precedente.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:

Genova 474

Savona 203

La Spezia 165

Imperia 135

Chiavari e Tigullio 113