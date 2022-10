Gorreto (Genova) – Strada comunale interrotta in località Varni, nel comune di Gorreto, nell’entroterra di Genova, a causa di un albero sdraticato dal vento durante la notte scorsa e caduto sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune con il sindaco, in contatto con la Sala Operativa della Protezione Civile per un intervento dei Vigili del Fuoco.

Nella frazione di Varni risulta un solo residente, che ha a disposizione una viabilità alternativa percorribile.

Lunedì si procederà alla rimozione del grosso tronco con l’ausilio di un verricello.