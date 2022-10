Bussana (Imperia) – Sono gravi le condizioni delle due persone coinvolte questa mattina in un incidente stradale sulla statale Aurelia. Per cause ancora da accertare un’auto condotta da una persona anziana ha invaso la corsia opposta forse a causa di un malore ed ha urtato uno scooter sul qual viaggiava una donna di 60 anni.

Nell’impatto, molto violento, la donna ha avuto la peggio e lo scooter è finito contro il guard rail mentre la persona in sella è stata sbalzata cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasferito l’anziano automobilista in ospedale mentre la donna è stata trasportata in elicottero a causa delle fratture e delle ferite riportate agli arti inferiori.

In corso le verifiche delle forze dell’ordine per stabilire le circostanze dell’incidente e le responsabilità.