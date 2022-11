Santa Margherita Ligure (Genova) – Grave incidente, la scorsa notte, nella cittadina della riviera ligure di levante. Intorno all’una e trenta una giovane a bordo di uno scooter ha travolto una donna che stava attraversando la strada in via Gramsci. Nell’impatto la giovane alla guida del mezzo a due ruote è stata sbalzata a terra ed ha riportato gravi ferite mentre il pedone se l’è cavata con alcune escoriazioni.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e la giovane, una ragazza di 18 anni, è stata trasferita in codice rosso – il più grave, all’ospedale San Martino di Genova.

Le sue condizioni sarebbero molto gravi.