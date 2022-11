Genova – Non si placano le proteste a seguito della sconcertante maxi rissa in piazza Montano avvenuta nel quartiere di Sampierdarena. Sui social si scatena la protesta di chi si domanda come facessero le persone, visibilmente ubriache, a non attirare l’attenzione di chi dovrebbe controllare il territorio. La rissa è durata a lungo e solo dopo lunghi minuti sul posto sono accorse diverse volanti della polizia che in pochi secondi hanno posto fine alle violenze.

Cinque le persone finite in manette e sconcerta la partecipazione alla rissa di uomini e donne che si sono affrontati senza esclusione di colpi tra la gente che assisteva attonita o, peggio, riprendendo tutto con il telefono cellulare invece di intervenire.

Nella zona sono in vigore divieti per il consumo di alcolici e sono presenti diverse telecamere e i residenti si domandano a cosa servano provvedimenti e tele-controllo se poi avvengono comunque – e sempre più di frequente – episodi come quello di piazza Montano.

Sulle pagine social del quartiere si chiede una maggiore presenza delle forze dell’ordine e il controllo “di persona” del territorio visto che, tra ripresa e intervento corre sempre un tempo eccessivo per poter porre fine rapidamente agli episodi violenti.