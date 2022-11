Genova – Alcune scritte di radice anarchica sono comparse questa notte sui muri del palazzo di Giustizia. A segnalarle alle forze dell’ordine un dipendente di un istituto di vigilanza privata, che ha colto sul fatto due persone, successivamente scappate.

Poco distante dal tribunale – in piazza De Ferrari – la polizia locale ha fermato due uomini sospetti, che però il testimone non ha riconosciuto. Sono quindi in corso le indagini per il ritrovamento dei colpevoli, nelle quali indagheranno anche la Polizia Scientifica e la Digos, che esamineranno anche le telecamere di sicurezza presenti nella zona.