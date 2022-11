Santa Margherita Ligure (Genova) – Ha sentito gridare e ha visto una donna che si era buttata in mare per salvare il suo cagnolino. Senza pensarci due volte, Fabio Storelli, che lavora al porto di Santa Margherita, si è tuffato e ha portato in salvo entrambi.

Il cane non respirava ma per fortuna, con le nozioni imparate durante gli anni da volontario sulle ambulanze, è riuscito a rianimarlo.

A complimentarsi con Fabio Storelli anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha pubblicato la storia sulla sua pagina Facebook

“Complimenti a Fabio per il suo gesto eroico che ha salvato la vita di questo cagnolino” ha scritto Toti sui social.