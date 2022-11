Genova – Una forte esplosione ha danneggiato questa mattina all’alba, le vetrate dell’ex mercato comunale di via Isonzo, nel quartiere di Sturla. A dare l’allarme i residenti della zona, spaventati dal boato che ha risvegliato tutti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno verificato danni alle vetrate della struttura praticamente abbandonata.

L’ipotesi più probabile è che qualcuno si sia divertito a lanciare un petardo o una bomba carta all’interno dell’immobile e che l’esplosione sia stata amplificata dalla conformazione della struttura ma non viene scartata al momento alcuna pista di indagine.

In corso la verifica delle telecamere della zona per acquisire eventuali elementi utili a identificare gli autori della bravata.

La struttura dell’ex mercato comunale è stata data in concessione ad un consorzio per il suo rilancio.