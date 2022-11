Genova – Un cartello con le indicazioni turistiche che riporta alberghi che non esistono più da anni. A Nervi la segnaletica stradale andrebbe rinnovata ed in primis quella rivolta ai turisti considerando la vocazione del quartiere, eppure da tempo, nella strada che conduce proprio ai parchi di Nervi, c’è un cartellone che dovrebbe indicare ai turisti la collocazione degli alberghi e la maggior parte di essi non esiste più o ha cambiato nome.

Le perplessità sono molte, specie per chi, arrivando a Genova da fuori, cerca una sistemazione per la notte e si ritrova a girare senza meta alla ricerca di strutture che ormai hanno cessato ogni attività e magari sono stati trasformati in appartamenti.

Decisamente un pessimo biglietto da visita per uno dei quartieri a maggior vocazione turistica della città.

La segnalazione sulle pagine social, ha scatenato diverse polemiche e un accorato appello al Comune affinchè quantomeno venga rimosso il vecchio cartellone con le indicazioni sbagliate.

